Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TÂN BÌNH

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

● Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.

● Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra. Nhiệm vụ chuyên môn:

● Tư vấn, đàm phán với KH

● Báo giá, theo dõi lô hàng.

● Chăm sóc khách hàng (Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng)

● Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

● Triển khai các hoạt động liên quan đến marketing/quảng cáo/quảng bá.

● Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu chung

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Có kinh nghiệm về logistics, chuỗi cung ứng, và quản lý đơn hàng.

• Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

• Có kỹ năng đặt mục tiêu, sắp xếp công việc hiệu quả.

• Thành thạo vi tính văn phòng.

• Kỹ năng tiếng Anh tốt, kỹ năng ngoại ngữ khác (Trung, Nhật…) là một lợi thế.

• Độ tuổi: 25 - 30

Tại Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy và tối ưu năng lực từng cá nhân.

● Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

● Lương hiệu suẩt theo giá trị đóng góp

● Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản...

● Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

● Tăng lương, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics

