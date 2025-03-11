Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- TÂN BÌNH
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
● Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.
● Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra. Nhiệm vụ chuyên môn:
● Tư vấn, đàm phán với KH
● Báo giá, theo dõi lô hàng.
● Chăm sóc khách hàng (Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng)
● Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
● Triển khai các hoạt động liên quan đến marketing/quảng cáo/quảng bá.
● Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu chung
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Có kinh nghiệm về logistics, chuỗi cung ứng, và quản lý đơn hàng.
• Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
• Có kỹ năng đặt mục tiêu, sắp xếp công việc hiệu quả.
• Thành thạo vi tính văn phòng.
• Kỹ năng tiếng Anh tốt, kỹ năng ngoại ngữ khác (Trung, Nhật…) là một lợi thế.
• Độ tuổi: 25 - 30
• Có kinh nghiệm về logistics, chuỗi cung ứng, và quản lý đơn hàng.
• Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
• Có kỹ năng đặt mục tiêu, sắp xếp công việc hiệu quả.
• Thành thạo vi tính văn phòng.
• Kỹ năng tiếng Anh tốt, kỹ năng ngoại ngữ khác (Trung, Nhật…) là một lợi thế.
• Độ tuổi: 25 - 30
Tại Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy và tối ưu năng lực từng cá nhân.
● Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
● Lương hiệu suẩt theo giá trị đóng góp
● Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản...
● Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
● Tăng lương, du lịch hàng năm.
● Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
● Lương hiệu suẩt theo giá trị đóng góp
● Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản...
● Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
● Tăng lương, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Virgo Global Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI