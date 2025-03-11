Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Liên hệ khách hàng dựa trên thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa cho mẹ và bé.

- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng

- Chốt đơn hàng qua điện thoại.

- Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

- Giao tiếp và xử lý tình huống tốt, có khả năng chịu áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6tr830 - 7tr + Bonus, hoa hồng, thưởng nóng. Thử việc 2 tháng nhận full 100% lương => Tổng thu nhập từ 12tr - 20tr/tháng.

- Giờ làm hành chính 8h00-18h30 . OFF cố định Chủ Nhật.

- Được đào tạo và Cấp hệ thống máy tính. Cơ sở vật chất tiện nghi.

- Chế Độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

- Bảo hiểm sức khỏe AON. - Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm.

- Lương tháng 13. Quà Lễ Tết.

- 14 Ngày phép 1 năm.

- Xét duyệt tăng lương mỗi năm.

- TeamBuilding kết nối Teamwork.

- Có cơ hội thăng tiến phát triển vị trí làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

