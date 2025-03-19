Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Polymer Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

-Tìm kiếm khách hàng/Chăm sóc khách hàng kênh B2B hạt nhựa

- Theo dõi và khai thác những mặt sản phẩm mới từ khách hàng cũ.

- Tìm kiếm thông tin trên thị trường về mẫu mã mới, khách hàng mới, đối thủ cạnh tranh.

- Lập báo cáo kết quả thực hiện công việc theo tháng/quý.

- Yêu cầu mẫu thử, yêu cầu chuyển thông tin kỹ thuật, triển khai đơn hàng - theo dõi đơn hàng. Test mẫu.

- Thu thập số liệu, phân tích nhu cầu thị trường,

- Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc từ khách hàng và giải quyết các khiếu nại (nếu có)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (QTKD, Marketing, ngoại thương)

- Kỹ năng bán hàng công nghiệp.

- Giao tiếp tốt, kinh nghiệm 3 năm

- Đàm phán thương lượng.

- Kiến thức sản phẩm chuyên sâu (Công ty sẽ đào tạo)

- Có thể đi công tác theo yêu cầu

- Không say xe

- Chịu khó học hỏi, kiên cường, không bỏ cuộc khi gặp thất bại.

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Polymer Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 13 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Xe đưa đón

Chế độ thưởng

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Polymer Asia

