Tuyển Nhân viên kinh doanh Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm nhân thọ tối ưu cho khách hàng.

- Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event. (Đây là cơ hội để các bạn có thêm khách hàng).

- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, tư vấn cũng như hỗ trợ làm hợp đồng cho các khách hàng có nhu cầu.

- Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.