Tuyển Nhân viên kinh doanh Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm nhân thọ tối ưu cho khách hàng.
- Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event. (Đây là cơ hội để các bạn có thêm khách hàng).
- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, tư vấn cũng như hỗ trợ làm hợp đồng cho các khách hàng có nhu cầu.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc:checkin/out tối thiểu 2 tiếng/ ngày
- Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân, và xử lý tình huống tốt

Tại Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN Thì Được Hưởng Những Gì

* Địa điểm làm việc: 102C Nguyễn Văn Cừ, Q1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN

Nous By Sunlife - Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng L29,L30,Tòa Nhà Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

