Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH OWE OPERATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH OWE OPERATION
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- F1/2T và F1/2T1 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Quan điểm kinh doanh:
Đẩy nhanh quá trình tiếp nhận khách hàng mới tại các thị trường hiện tại của chúng tôi
Phát triển danh mục đầu tư hiện tại của chúng tôi và thách thức các mục tiêu của nhóm
Thăm hỏi khách hàng và đảm bảo các dịch vụ sau bán hàng tốt nhất và xác định những điểm yếu của chúng ta hôm nay để xây dựng sức mạnh của chúng ta vào ngày mai
Đảm bảo rằng các tài liệu của chúng tôi được lắp đặt gần bình và theo dõi quá trình thực hiện dự án giữa nhóm tiếp thị và nhóm bán hàng cùng với người quản lý tác động xã hội của chúng tôi.
2. Quản lý nhóm
Đánh giá nhóm của chúng tôi với GM của chúng tôi Sau 3 tháng kể từ khi bạn đến
Phân tích các KPI chính của chúng tôi và xác định sự chậm trễ của chúng tôi trong việc thực hiện các hành động khắc phục với GM: tỷ lệ chuyển đổi, số lượt truy cập, chương trình làm việc của nhóm theo các mục tiêu chúng tôi đã đặt, v.v...
Chuẩn bị cuộc họp bán hàng của chúng tôi và hỗ trợ GM trong cuộc họp 121 với nhóm để theo dõi việc thực hiện trên thực địa
Đào tạo và tạo động lực cho nhóm với sự hỗ trợ của bộ phận tiếp thị của chúng tôi
Theo dõi phép đo Tác động xã hội cho hầu hết các khách hàng với Trình quản lý tác động xã hội của chúng tôi.
3. Điểm chuẩn của thị trường:
Xác định thế mạnh của OWE và đề xuất kế hoạch phát triển
Quan sát xu hướng thị trường, giá cả cạnh tranh, các công cụ tiếp thị, thực tiễn để cập nhật cho đội ngũ quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm ở vị trí Giám sát bán hàng hoặc vị trí tương tự, có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG sẽ là một lợi thế.
Cử nhân nhưng tốt nhất là thạc sĩ Kinh tế, Tiếp thị hoặc quản trị kinh doanh trong hoặc lĩnh vực liên quan tương tự từ một trường đại học xếp hạng hoặc kinh nghiệm đáng kể và đã được chứng minh.
Năng lực làm việc trong bối cảnh quốc tế và với nhiều bên liên quan
Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và Thái độ chủ động đề xuất các cải tiến và ý tưởng mới
Tư duy điều hành, thực dụng và thực hành, không ngại hành động thực địa
Hướng đến kết quả và thực hiện hoàn hảo sẽ là mục tiêu chính của chúng tôi
Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc theo nhóm, Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt
Rất quan tâm đến các chủ đề phát triển bền vững và tác động xã hội
Thành thạo các công cụ CNTT : Odoo chắc chắn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 12 triệu VND trở lên.
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số.
Lương cơ bản 10 triệu đồng + phụ cấp đi lại 2 triệu đồng.
Đóng BHXH full lương.
12 ngày phép/năm, quà côngđoàn vào các dịp Lễ, Tết.
Hoa hồng: biến động với KPIs sẽ được thảo luận.
Thử việc 2 tháng trước thì ký hợp đồng dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

CÔNG TY TNHH OWE OPERATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: F1/2T và F1/2T1 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

