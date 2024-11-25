Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 47

- D11 Geleximco Lê Trọng Tấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phát triển thị trường:
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định các cơ hội kinh doanh mới.
Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường chi tiết, bao gồm các mục tiêu, chiến lược và hoạt động cụ thể.
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển các đại lý mới tiềm năng.
Thực hiện các cuộc gặp gỡ, giao lưu gắn kết tình cảm, đàm phán và ký kết hợp đồng với đại lý.
2. Quản lý đại lý:
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đại lý hiện có.
Hỗ trợ đại lý trong việc bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Hỗ trợ, tư vấn giải pháp thi công sản phẩm công ty cho đại lý
Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của đại lý.
3. Marketing:
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing tại địa phương, bao gồm:
Tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi.
Xây dựng và quản lý các kênh truyền thông online (Zalo, mạng xã hội, báo giá online, gửi hình ảnh sản phẩm) và offline (Cấp mẫu thực tế, trưng bày mẫu tại showroom).
Tham gia các triển lãm, hội chợ ngành xây dựng.
4. Báo cáo:
Lập báo cáo định kỳ về tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh và hiệu quả công việc.
Phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ăn mặc chỉnh chu, đồng phục Đại Sàn, chân đi giày
Có hình ảnh sản phẩm tiếp thị, báo giá của từng sản phẩm , SĐT kinh doanh và SĐT thị trường để trao đổi với khách hàng.
Phương tiện di chuyển cá nhân, công ty
Danh sách các cửa hàng tại khu vực, kế hoạch di chuyển, kịch bản tiếp xúc khách hàng
Báo cáo lại đầy đủ trên Odoo: Liên hệ, Tài liệu
Không ngại khó khăn, có mong muốn phát triển.
Có tính chủ động, hoạt bát, hướng ngoại

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định 12-20tr/tháng
Nhiều cơ hội phát triển bản thân
Công việc rõ ràng, chi tiết
Được đào tạo đầy đủ và tiếp cận các công nghệ mới
Thưởng theo doanh số
BHXH, BHYT đầy đủ.
Nghỉ lễ tết, thưởng ngày lễ đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Đại Sàn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: tầng 6 tòa nhà CT1, 125D ngõ Hòa Bình 6, đường Minh Khai, Hà Nội.

