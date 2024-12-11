Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng/dự án đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng mảng sản phẩm công nghiệp

Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đối tác tiềm năng.

Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý.

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra với cấp trên.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng bộ phận/ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các khối ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc đã làm qua vị trí bán hàng sản phẩm công nghiệp

Tiếng Anh giao tiếp với khách hàng/chuyên gia, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng sử dụng công nghệ/phần mềm quản lý công việc bán hàng qua CRM.

Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng B2B

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Có óc sáng tạo, tư duy logic, nhạy bén

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, lương cứng từ 12-20tr+ thưởng

Thời gian làm việc: 7.5h/ngày, Sáng từ 8h-12h, Chiều từ 13h30-17h, Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các ngày lễ, tết hưởng nguyên lương

Thưởng vào các dịp Lễ, tết (từ 500k-1tr), Lương tháng 13; Thưởng thâm niên, Thưởng hiệu quả theo doanh thu

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định sau 01 tháng thử việc

Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định Công ty;

Môi trường làm việc trẻ, ổn định lâu dài, thân thiện, đoàn kết, nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;

Chế độ phúc lợi: Tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi, hiếu hỉ, tặng quà vào các ngày lễ tết đặc biệt như 8/3, 20/10, trung thu, 1/6...

Được tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn: Thể thao, đọc sách, liên hoan, sinh nhật, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin