Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng/dự án đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng mảng sản phẩm công nghiệp
Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đối tác tiềm năng.
Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý.
Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra với cấp trên.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi trưởng bộ phận/ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các khối ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc đã làm qua vị trí bán hàng sản phẩm công nghiệp
Tiếng Anh giao tiếp với khách hàng/chuyên gia, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
Kỹ năng sử dụng công nghệ/phần mềm quản lý công việc bán hàng qua CRM.
Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng B2B
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Có óc sáng tạo, tư duy logic, nhạy bén

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, lương cứng từ 12-20tr+ thưởng
Thời gian làm việc: 7.5h/ngày, Sáng từ 8h-12h, Chiều từ 13h30-17h, Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các ngày lễ, tết hưởng nguyên lương
Thưởng vào các dịp Lễ, tết (từ 500k-1tr), Lương tháng 13; Thưởng thâm niên, Thưởng hiệu quả theo doanh thu
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định sau 01 tháng thử việc
Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định Công ty;
Môi trường làm việc trẻ, ổn định lâu dài, thân thiện, đoàn kết, nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;
Chế độ phúc lợi: Tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi, hiếu hỉ, tặng quà vào các ngày lễ tết đặc biệt như 8/3, 20/10, trung thu, 1/6...
Được tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn: Thể thao, đọc sách, liên hoan, sinh nhật, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 Tòa HH02 – Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại – Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

