Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cp Nhựa Tân Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cp Nhựa Tân Phú
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ, khách hàng trong data của Kênh.
- Khai thác, tìm kiếm và quản lý khách hàng b2b mảng quà tặng doanh nghiệp, đơn vị nhà nước: quà tặng khuyến mại tiêu dùng, quà tặng công đoàn, quà tặng sự kiện,...
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng về thông tin sản phẩm, in logo, khắc laser, thay đổi bao bì thiết kế.
- Thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng theo chính sách của Công ty.
- Theo dõi và triển khai những hợp đồng dự án đã ký kết giữa Công ty với khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận, nhà máy, kỹ thuật, kế toán, kho vận, hành chính nhân sự, v.v.... đảm bảo cân đối hàng hóa lưu thông một cách nhanh nhất; các tài liệu, chứng từ cần thiết cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ các Dự án trực tiếp triển khai.
- Chịu trách nhiệm trước Quản lý kinh doanh, Giám đốc chi nhánh về chỉ tiêu kênh Dự án.
- Thực hiện các công việc do Cấp quản lý và Ban lãnh đạo công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng: biết lái xe ô tô, thuyết trình tự tin.
- Ngoại hình ưa nhìn, trang phục lịch sự, hoạt ngôn, tự tin.
- Ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (cơ bản)
- Tin học văn phòng: thành thạo.

Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: từ 12 - 20 triệu +++ (thu nhập không giới hạn theo năng lực ứng viên)
- Hỗ trợ Laptop và phụ cấp điện thoại.
- Phụ cấp cơm trưa tại công ty
- Thưởng lương T13, KPI theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...
- Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn...
- Thời gian làm việc T2 - T6 từ 8h - 17h, thứ 7 làm việc online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Công Ty Cp Nhựa Tân Phú

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

