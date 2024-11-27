Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

✓ Thực hiện các hoạt động bán hàng theo chiến lược được giao cho hàng tháng / hàng quý / hàng năm.
Conduct sales activities as per assigned strategies for monthly/quarterly/yearly.
✓ Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng và Hãng/ Nhà cung cấp
Develop and maintain a strong relationship with potential and existing Customers and Supplier
✓ Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và thị trường được giao
Advise and consult customers about assigned products and assigned markets.
✓ Kiểm tra và xem xét hồ sơ chào thầu & hợp tác với bộ phận hỗ trợ bán hàng và kỹ thuật để
thực hiện báo giá và chào thầu, được quản lý trực tiếp phê duyệt.
Check and review biding documents & collaborate with Sales Support and Application Engineers to make quotation and submit bid proposal, to be approved by Line Manager.
✓ Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ bán hàng, Kế toán, để chuẩn bị làm rõ giá thầu kỹ thuật và thương mại khi cần trong quá trình đấu thầu.
Collaborate with Sales Support, Accounting departments to prepare the technical and commercial bid clarification as needed during bidding.
✓ Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp hoặc BOD chỉ định.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Bằng cử nhân về Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan
Bachelor's degree in Engineering or related field
✓ Có kiến thức kỹ thuật tốt về Van, phụ tùng bơm và các thiết bị quay
Have a good technical knowledge about valves, spare part for pump and roating equipment
✓ Trên 3 năm kinh nghiệm về công việc kỹ thuật bán hàng B2B
Over 3 years of experience in sale techniques B2B
✓ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, điện
Have good experience in Oil & Gas, Electricity
✓ Tiếng anh giao tiếp tốt
Good English communication
✓ Có thái độ tốt và liêm chính trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Lương Tháng 13, thưởng các Ngày Lễ, tết ... Tham gia BHXH,YT theo quy định nhà nước.
13th month salary, bonus on holidays, Tet ... Participate in social insurance, health insurance according to state regulations.
✓ Phụ cấp: Tiền Điện thoại, chế độ công tác phí, xe ...
Allowance: Phone, working regime, car ...
✓ Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn và làm việc với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước (như các tập đoàn dầu khí, nhà máy điện,...)
Receive professional training and work with large domestic and foreign corporations (such as oil and gas, power plant, ...)
✓ Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và sáng tạo
Dynamic, supportive, and creative working environment
✓ Địa điểm làm việc: Số 8, Đường D5B, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, HCM
Work Location: No 8, D5B Street, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, HCM city
✓ Thời gian làm việc: Thứ Hai đến sáng Thứ 7
Working time: Monday to Saturday morning

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8, Đường D5B, Khu Phố 6, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

