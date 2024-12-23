Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Phát triển và mở rộng danh mục sản phẩm của công ty, tập trung vào các nhóm sản phẩm sau:

+ Thiết bị truyền động: khớp nối, hộp giảm tốc, bạc đạn, gối đỡ,...

+ Thiết bị điều khiển điện và truyền động tịnh tiến: thanh trượt, con trượt, driver, motor, biến tần,...

+ Thiết bị an toàn: găng tay, giày, nón, kính bảo hộ, đầu dò khí,...

+ Bơm và van các loại.

• Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại nhằm đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường.

• Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

• Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ cho cấp quản lý, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh là một lợi thế lớn.

• Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán xuất sắc, đảm bảo hiệu quả trong công việc với khách hàng.

• Khả năng làm việc có tổ chức, lập kế hoạch rõ ràng và khoa học.

• Tinh thần làm việc nhóm cao, sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với đồng nghiệp để đạt mục tiêu chung.

Tại Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khoẻ

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép có lương

Nghỉ phép năm

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin