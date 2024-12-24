Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 2 - TP HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về thông tin công ty, đối tượng khách và thông tin sự kiện đã trao đổi.

Làm việc với khách hàng thông qua điện thoại, mail, gặp trực tiếp để trao đổi chính xác, tránh các thông tin sai lệch.

Điều phối thông tin, chuẩn bị sự kiện một cách tối ưu để phát BEO các bộ phận.

Phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đảm bảo thực hiện đúng công việc trong ngày và chủ động chốt sự kiện của khách hàng, tránh tình trạng khách hàng chọn địa điểm khác

Đảm bảo việc hiểu đúng và tuân thủ những văn hóa, nội quy của Công ty

Liên tục bổ sung những kiến thức về sản phẩm dịch vụ, quy trình bán hàng và cách giao tiếp cho nhân viên cấp dưới để tạo mối quan hệ, duy trì khách hàng. Bổ sung những Case Study để nhân viên giải quyết được tất cả những trường hợp.

Làm báo cáo tuần, kế hoạch đánh thị trường theo tuần, tháng, quý, năm.

Kiểm tra hợp đồng và thông tin chuẩn bị sự kiện, giải quyết những thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong quá trình deal sự kiện.

Đề xuất, cải tiến chiến lược kinh doanh, chính sách giá để phù hợp với thị trường trong từng giai đoạn

Tham gia họp và báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn Đai học trở lên, chuyên ngành liên quan đến ngành Hospitality là 1 lợi thế

Năng lực chuyên môn nghề nghiệp: Quản trị Bán hàng – Kinh doanh ở các mảng nhà hàng, khách sạn, F&B, TTHN – Tiệc cưới cao cấp

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm knh nghiệm ở vị trí tương đương

Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng tiếng Anh đọc, viết khá, giao tiếp cơ bản. (bắt buộc)

Ứng dụng CNTT: sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng Ms.Office, Excel, ...

Ngoại hình là một lợi thế

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV bằng Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm 40k/ngày công thực tế

Lương thưởng cuối năm

Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm, hoàn phép bằng tiền vào kỳ lương cuối cùng của năm

Thử việc 100% lương

Hỗ trợ chi phí gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin