Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 86A, Đường số 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phát triển thị trường cửa lưới chống muỗi tại khu vực được giao.
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Chăm sóc khách hàng có sẵn và khai thác thêm khách hàng mới.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường cửa hoặc các vật liệu xây dựng liên quan.
Năng động, có kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Từ 12 triệu đồng/tháng trở lên (lương cơ bản + thưởng KPI+ Thưởng doanh số).
Các quyền lợi cơ bản theo luật lao động: Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ.
Tính thâm niên: Được đánh giá tăng lương theo thời gian và thành tích làm việc.
Công ty cung cấp data khách hàng sẵn có và phân công khách hàng để chăm sóc.
Hỗ trợ khai thác thêm khách hàng mới.
Được hỗ trợ công tác phí và chi phí đi lại khi làm việc tại khu vực được giao.
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tiềm năng.
Được tham gia các chương trình đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Izi Home Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 86A, Đường số 79, P. Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

