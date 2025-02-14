Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 661 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng và đối tác cũ của Công ty để duy trì mối quan hệ.
Tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng và phát triển thị trường của Công ty liên quan đến ngành nghề.
Tham mưu cho Trưởng nhóm kinh doanh về phương án tổ chức quản lý công việc kinh doanh cho phù hợp với mục tiêu chung
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đem lại kết quả tốt nhất cho các dự án của Phòng kinh doanh.
Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Cấp quản lý.
Tiếp nhận, phản hồi, lưu trữ, theo dõi, cập nhật: Thông tin khách hàng, hồ sơ đấu thầu, Email...
Tốt nghiệp Trung cấp trở lêncác chuyên ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành xây dựng, nội thất, kết cấu thép. Am hiểu về các lĩnh vực này.
Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống tốt, ra quyết định khi cần
Nhạy bén và chịu được áp lực cao
Bảo mật thông tin kinh doanh tuyệt đối.
Có thể đi công tác tỉnh (nếu có).
Ngành nghề: Xây dựng, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lêncác chuyên ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành xây dựng, nội thất, kết cấu thép. Am hiểu về các lĩnh vực này.
Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống tốt, ra quyết định khi cần
Nhạy bén và chịu được áp lực cao
Bảo mật thông tin kinh doanh tuyệt đối.
Có thể đi công tác tỉnh (nếu có).

Tại Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A11 KTM Thuận Việt, 319 Lý Thường Kiệt P.15 Q.11, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-12-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job300516
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LEETRAY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KIẾN TRÚC BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KIẾN TRÚC BHT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Wugee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty TNHH Wugee
7.5 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Quảng Cáo Siêu Tốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Quảng Cáo Siêu Tốc
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Đồ Cúng Tâm Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Đồ Cúng Tâm Linh
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GLOBAL A&B
10 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA GIA HÂN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
13 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sữa việt nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần sữa việt nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sữa việt nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần sữa việt nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Fast Moving Technology làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Fast Moving Technology
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Classic Fine Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Classic Fine Foods
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Aloha Thế Giới Chậu Cây
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
7 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Kst Korea Valve Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 50 Triệu Kst Korea Valve Co., Ltd
5 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại SIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Thương mại SIV
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm