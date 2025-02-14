Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng và đối tác cũ của Công ty để duy trì mối quan hệ.

Tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng và phát triển thị trường của Công ty liên quan đến ngành nghề.

Tham mưu cho Trưởng nhóm kinh doanh về phương án tổ chức quản lý công việc kinh doanh cho phù hợp với mục tiêu chung

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đem lại kết quả tốt nhất cho các dự án của Phòng kinh doanh.

Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Cấp quản lý.

Tiếp nhận, phản hồi, lưu trữ, theo dõi, cập nhật: Thông tin khách hàng, hồ sơ đấu thầu, Email...

Tốt nghiệp Trung cấp trở lêncác chuyên ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành xây dựng, nội thất, kết cấu thép. Am hiểu về các lĩnh vực này.

Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống tốt, ra quyết định khi cần

Nhạy bén và chịu được áp lực cao

Bảo mật thông tin kinh doanh tuyệt đối.

Có thể đi công tác tỉnh (nếu có).

Ngành nghề: Xây dựng, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh