Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31A Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1

Mô tả Công việc

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại, tin nhắn để giới thiệu và tư vấn các dịch vụ tại Glo365.

Lắng nghe nhu cầu của khách hàng, tư vấn gói dịch vụ phù hợp, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn.

Theo dõi & chăm sóc khách hàng từ khi tư vấn đến sau khi sử dụng dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng và tăng tỷ lệ quay lại.

Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống CRM, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như lễ tân, chuyên viên tư vấn trực tiếp để sắp xếp lịch hẹn khách hàng.

Đạt và vượt KPI doanh số, tỷ lệ chốt đơn và tỷ lệ đặt hẹn theo yêu cầu của công ty.

Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và thuyết phục để nâng cao hiệu suất làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm telesales, ưu tiên trong ngành thẩm mỹ, spa, chăm sóc sắc đẹp.

Giọng nói: Rõ ràng, dễ nghe, không nói giọng địa phương, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng:

Kỹ năng thuyết phục, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Thái độ: Năng động, kiên trì, có trách nhiệm và yêu thích công việc tư vấn.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc da hoặc đã từng làm việc tại thẩm mỹ viện, spa cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

