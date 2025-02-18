Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Làng 168 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 244 Bình Tiên, Phường 4, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh | 25 - 99 nhân viên, Quận 6

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển mạng lưới đại lý phụ tùng xe máy, cửa hàng sửa chữa xe tại các quận nội thành TP.HCM.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm(phụ tùng xe...) và chính sách bán hàng đến khách hàng tiềm năng.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, thúc đẩy doanh số, đảm bảođơn hàng ổn định & tăng trưởng.

Theo dõi công nợ, hỗ trợ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh với đại lý/cửa hàng.

Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin đối thủ, đề xuất phương án kinh doanhđể tăng độ phủ sản phẩm.

Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 40. Đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt, chịu khó và có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực kinh doanh thị trường hoặc bán hàng phụ tùng xe, xăm lốp, dầu nhờn, hóa chất tẩy rửa xe hoặc ngành hàng liên quan.

Ưu tiên ứng viên đã có mối quan hệ với các đại lý/cửa hàng sửa chữa xe máy.

Có xe máy, điện thoại smartphone, sẵn sàng di chuyển trong nội thành TP.HCM.

Tinh thần làm việc độc lập, chủ động, không ngại thử thách.

Tại Hộ Kinh Doanh Làng 168 Thì Được Hưởng Những Gì

LCB + PC + Thưởng Mở mới + Thưởng đạt KPIs thu nhập từ 12-20M/Tháng

3 tháng đầu không áp doanh thu

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, phát triển thị trường chuyên sâu.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng– Cơ hội lên trưởng nhóm, quản lý kinh doanh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng đội hỗ trợ nhau hết mình!

