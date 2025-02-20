Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Thới An 15, Khu Phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:

- Xây dựng chiến lược phát triển các kênh thương mại điện tử.

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng trên website, sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,…...).

- Đề xuất ngân sách và phương án phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt mục tiêu doanh số.

2. Quản lý và vận hành:

- Điều phối và giám sát hoạt động vận hành trên các kênh TMĐT, bao gồm: quản lý kho, giao nhận, dịch vụ khách hàng.

- Kiểm soát việc tối ưu trải nghiệm người dùng trên website và các sàn TMĐT.

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định, chính sách của sàn TMĐT và công ty.

3. Phân tích và báo cáo:

- Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh từ các chiến dịch bán hàng.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý) về doanh số, chi phí, lợi nhuận, và KPI.

- Cập nhật xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng, và đề xuất cải tiến.

4. Marketing và thương hiệu:

- Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi trên kênh TMĐT.

- Đảm bảo hình ảnh thương hiệu nhất quán trên các nền tảng số.

- Xây dựng chiến lược livestream bán hàng, phối hợp với đội ngũ thực hiện.

5. Quản lý nhân sự:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Ecommerce.

- Phân công công việc, giám sát hiệu quả và hỗ trợ các thành viên đạt mục tiêu.

- Đánh giá hiệu suất làm việc và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho nhân viên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về ngành hàng thời trang.

- Kiến thức về các nền tảng thương mại điện tử, social….

- Nắm bắt hành vi mua sắm của khách hàng.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành thời trang.

- Ít nhất 01năm làm quản lý.

- Trung thực.

- Chủ động trong công việc.

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Tôn trọng lẫn nhau trong công việc.

- Quản lý đội nhóm và lập kế hoạch.

- Hiểu biết sâu về vận hành sàn TMĐT và marketing online.

- Phân tích số liệu, quản lý ngân sách.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Phụ cấp) xứng đáng với năng lực, hiệu quả kinh doanh.

Thưởng doanh thu.

Thưởng lợi nhuận.

Thưởng tháng 13

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, cách giải quyết vấn đề và giao tiếp với khách hàng trong quá trình làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.