Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mùa Thơm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 171 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TPHCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới cho sản phẩm rau củ quả, trái cây của công ty.

- Đàm phán giá cả và điều kiện hợp đồng, soạn thảo hợp đồng

- Theo dõi, quản lý đơn hàng

- Giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý khiếu nại của khách hàng

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và xử lý hợp đồng xuất khẩu.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xuất khẩu thực phẩm hoặc các sản phẩm từ nông sản, đặc biệt là dừa, rau củ quả và trái cây.

- Kỹ năng xử lý và hoàn thành các báo cáo

- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Mùa Thơm Thì Được Hưởng Những Gì

-Từ 12 triệu đồng ++ ( có thể thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động

- Được làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, chế độ hấp dẫn

- Công việc ổn định và lâu dài

- Thưởng các ngày lễ, tết. Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mùa Thơm

