Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 485 Phạm Văn Bạch Phường 15

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Sử dụng hệ thống Call Center tại công ty để liên hệ tư vấn Khách hàng.
- Được cung cấp sẵn data, không cần tìm kiếm.
- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thủ tục làm hồ sơ vay vốn
- Sản Phẩm : Vay tiền mặt . Hồ sơ chỉ cần CCCD duyệt trong 30 phút
- Cập nhật tình trạng cuộc gọi vào hệ thống.
- Báo cáo, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ/LGBT. Không giới hạn độ tuổi
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, tư vấn tài chính/ bảo hiểm, chăm sóc khách hàng.
- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB : 6TR - 6TR5 + Bonus trên tổng doanh số ( tổng thu nhập 10-20tr ++)
- Thử việc 1-2 tháng, nhận 100% LC
- Được cung cấp thiết bị khi làm việc
- Tham gia BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ.
- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm.
- Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 345 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

