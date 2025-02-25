Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 485 Phạm Văn Bạch Phường 15

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Sử dụng hệ thống Call Center tại công ty để liên hệ tư vấn Khách hàng.

- Được cung cấp sẵn data, không cần tìm kiếm.

- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thủ tục làm hồ sơ vay vốn

- Sản Phẩm : Vay tiền mặt . Hồ sơ chỉ cần CCCD duyệt trong 30 phút

- Cập nhật tình trạng cuộc gọi vào hệ thống.

- Báo cáo, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ/LGBT. Không giới hạn độ tuổi

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, tư vấn tài chính/ bảo hiểm, chăm sóc khách hàng.

- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB : 6TR - 6TR5 + Bonus trên tổng doanh số ( tổng thu nhập 10-20tr ++)

- Thử việc 1-2 tháng, nhận 100% LC

- Được cung cấp thiết bị khi làm việc

- Tham gia BHXH đầy đủ khi ký HĐLĐ.

- Ngày nghỉ lễ, phép hằng năm.

- Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

