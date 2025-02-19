Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
12 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 989 Nguyễn duy trinh, phường Phú hữu, thành phố thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 24 Triệu
Thu thập thông tin các dự án đang xây dựng kết nối với tư vấn thiết kế cơ điện, chủ đầu tư xây dựng và các nhà thầu thi công cơ điện .
Liên hệ, kết nối với các đối tác để giới thiệu sản phẩm tủ bảng điện và thiết bị điện
Chăm sóc khách hàng hiện tại đang có của công ty
Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng và chốt hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, có kỹ năng giao tiếp tốt, biết thuyết trình sản phẩm với khách hàng và tự tin
Tốt nghiệp nghành khối kỹ thuật, kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại dịch vụ.....
Có Hiểu biết về kỹ năng kinh doanh, bán hàng...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng trải qua công việc kinh doanh và Đam mê kinh doanh
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 12 đến 24 triệu/ tháng
Thưởng phần trăm trên doanh số bán hàng
Thưởng đạt kế hoạch doanh số
Thưởng khuyến khích vượt doanh số đo với yêu cầu
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội
Được du lịch hàng năm công ty tổ chức
Được tham gia các khóa đào tạo hổ trợ công việc kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI