Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 24 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 989 Nguyễn duy trinh, phường Phú hữu, thành phố thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 24 Triệu

Thu thập thông tin các dự án đang xây dựng kết nối với tư vấn thiết kế cơ điện, chủ đầu tư xây dựng và các nhà thầu thi công cơ điện .
Liên hệ, kết nối với các đối tác để giới thiệu sản phẩm tủ bảng điện và thiết bị điện
Chăm sóc khách hàng hiện tại đang có của công ty
Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng và chốt hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương 12 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, có kỹ năng giao tiếp tốt, biết thuyết trình sản phẩm với khách hàng và tự tin
Tốt nghiệp nghành khối kỹ thuật, kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại dịch vụ.....
Có Hiểu biết về kỹ năng kinh doanh, bán hàng...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng trải qua công việc kinh doanh và Đam mê kinh doanh

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 đến 24 triệu/ tháng
Thưởng phần trăm trên doanh số bán hàng
Thưởng đạt kế hoạch doanh số
Thưởng khuyến khích vượt doanh số đo với yêu cầu
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội
Được du lịch hàng năm công ty tổ chức
Được tham gia các khóa đào tạo hổ trợ công việc kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

