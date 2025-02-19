Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 24 Triệu

Mức lương 12 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 989 Nguyễn duy trinh, phường Phú hữu, thành phố thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 24 Triệu

Thu thập thông tin các dự án đang xây dựng kết nối với tư vấn thiết kế cơ điện, chủ đầu tư xây dựng và các nhà thầu thi công cơ điện .

Liên hệ, kết nối với các đối tác để giới thiệu sản phẩm tủ bảng điện và thiết bị điện

Chăm sóc khách hàng hiện tại đang có của công ty

Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng và chốt hợp đồng với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Trung thực, có kỹ năng giao tiếp tốt, biết thuyết trình sản phẩm với khách hàng và tự tin

Tốt nghiệp nghành khối kỹ thuật, kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại dịch vụ.....

Có Hiểu biết về kỹ năng kinh doanh, bán hàng...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng trải qua công việc kinh doanh và Đam mê kinh doanh

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 đến 24 triệu/ tháng

Thưởng phần trăm trên doanh số bán hàng

Thưởng đạt kế hoạch doanh số

Thưởng khuyến khích vượt doanh số đo với yêu cầu

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội

Được du lịch hàng năm công ty tổ chức

Được tham gia các khóa đào tạo hổ trợ công việc kinh doanh của công ty

