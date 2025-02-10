Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Makgil Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Nhận yêu cầu, tư vấn & lên báo giá cho khách hàng.

Tìm kiếm, tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.

Ký kết hợp đồng & phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt hàng, theo dõi tiến độ & hoàn thiện quá trình giao hàng.

Chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty.

Các công việc khác (nếu có), theo sự phân công của lãnh đạo.

Tốt nghiệp trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, ưu tiên chuyên ngành cơ khí, điện hoặc cơ điện.

Nhân sự đã có kinh nghiệm sale engineer là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường & sẽ có kế hoạch đào tạo bài bản.

Tiếng anh đọc, viết tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc, khả năng bám sát & xử lý yêu cầu tốt.

Mức lương: lương cứng thỏa thuận khi phỏng vấn (8-15 triệu tùy năng lực) + doanh số bán hàng không giới hạn.

Các chế độ & chính sách theo luật đinh: BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày sinh nhật, ngày nghỉ lễ, ...

Thưởng tết theo doanh số & tình hình kinh doanh của công ty.

Thưởng doanh số không giới hạn theo KPI.

Du lịch hàng năm.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội để học hỏi & phát triển bản thân.

Được hướng dẫn & đào tạo chi tiết về sản phẩm kinh doanh của công ty, giúp nhanh chóng nắm bắt sản phẩm công việc.

Được hỗ trợ chi phí học lái xe khi khả năng xử lý công việc tốt.

Có nhiều cơ hội đi công tác, mở rộng tầm hiểu biết.

