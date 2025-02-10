Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Makgil Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Makgil Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Makgil Vietnam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Makgil Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Makgil Vietnam

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nhận yêu cầu, tư vấn & lên báo giá cho khách hàng.
Tìm kiếm, tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.
Ký kết hợp đồng & phối hợp với bộ phận mua hàng để đặt hàng, theo dõi tiến độ & hoàn thiện quá trình giao hàng.
Chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty.
Các công việc khác (nếu có), theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, ưu tiên chuyên ngành cơ khí, điện hoặc cơ điện.
Nhân sự đã có kinh nghiệm sale engineer là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường & sẽ có kế hoạch đào tạo bài bản.
Tiếng anh đọc, viết tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc, khả năng bám sát & xử lý yêu cầu tốt.

Tại Công Ty TNHH Makgil Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng thỏa thuận khi phỏng vấn (8-15 triệu tùy năng lực) + doanh số bán hàng không giới hạn.
Các chế độ & chính sách theo luật đinh: BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày sinh nhật, ngày nghỉ lễ, ...
Thưởng tết theo doanh số & tình hình kinh doanh của công ty.
Thưởng doanh số không giới hạn theo KPI.
Du lịch hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội để học hỏi & phát triển bản thân.
Được hướng dẫn & đào tạo chi tiết về sản phẩm kinh doanh của công ty, giúp nhanh chóng nắm bắt sản phẩm công việc.
Được hỗ trợ chi phí học lái xe khi khả năng xử lý công việc tốt.
Có nhiều cơ hội đi công tác, mở rộng tầm hiểu biết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Makgil Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Makgil Vietnam

Công Ty TNHH Makgil Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 125/7 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

