Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX
- Hà Nội:
- Tầng 4, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm, thiết bị hội nghị, thiết bị lớp học, âm thanh thông báo
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới
Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm, phân phối sản phẩm
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết trình, báo giá cho khách hàng
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ và giải đáp thắc mắc
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến CNTT
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực CNTT, phần mềm, phần cứng và viễn thông là một lợi thế
Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc năng động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX
