Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, số 272 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Tư vấn và bán các sản phẩm, thiết bị hội nghị, thiết bị lớp học, âm thanh thông báo

Tư vấn và bán các sản phẩm, thiết bị hội nghị, thiết bị lớp học, âm thanh thông báo

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới

Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm, phân phối sản phẩm

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết trình, báo giá cho khách hàng

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ và giải đáp thắc mắc

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan đến CNTT

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực CNTT, phần mềm, phần cứng và viễn thông là một lợi thế

Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc năng động

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAMNEX

