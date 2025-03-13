Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Majestic Realty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 218 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

- Quản lý, tuyển dụng và phát triển nhân sự của phòng kinh doanh trực thuộc.

- Đào tạo, huấn luyện, đảm bảo cung cấp đầy đủ công cụ và truyền đạt thông tin rõ ràng cho nhân viên kinh doanh am hiểu các sản phẩm của công ty.

- Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai các công cụ bán hàng để thực hiện chỉ tiêu kinh doanh.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bán hàng, đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đề ra.

- Hỗ trợ tư vấn, thuyết phục khách hàng tiềm năng, xử lý các sự vụ liên quan đến bán hàng cho nhân viên kinh doanh.

- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về quá trình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của phòng.

- Có khả năng quản lý, điều phối đội ngũ kinh doanh, nắm bắt thị trường.

- Có khả năng lập kế hoạch, giao việc, ngoại giao tốt, xử lý tình huống khéo léo.

- Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm vị trí quản lý kinh doanh đối với lĩnh vực Bất Động Sản và trên 1 năm đối với lĩnh vực khác.

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, chủ động phương tiện đi lại.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Majestic Realty Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản cạnh tranh + Thưởng nóng + Hoa hồng sản phẩm + Hoa hồng doanh thu đội nhóm.

- Được hỗ trợ chính sách marketing theo từng dự án.

- Được đào tạo bài bản các kỹ năng và chuyên môn nâng cao về quản lý, thực chiến dẫn dắt đội nhóm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, sáng tạo, phát huy hết khả năng trong công việc.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

- Được tham gia team building và du lịch hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Majestic Realty

