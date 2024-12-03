Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 87 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Với gần 25 năm hình thành và phát triển, Công ty CP DC Công Nghệ Mới thành lập năm 2000 và Công ty CP PMAC thành lập năm 2020 bởi TS.Bùi Thị Thúy Nga hiện là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành sản xuất, chế tác kim hoàn/kim loại quý, bao gồm công nghệ, máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất xi mạ…tại Đông Dương.
Với gần 25 năm
hình thành
và phát triển,
Công ty
CP DC Công Nghệ Mới
thành lập năm 2000

CP
PMAC
thành lập năm 2
020
bởi
T
S.
Bùi Thị Thúy Nga
hiện là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành sản xuất, chế tác kim hoàn/kim loại quý, bao gồm công nghệ, máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất xi mạ…
tại Đông Dương.
Hiện tại, DP đang tuyển Giám Sát Bán Hàng Showroom & Call Center để hỗ trợ công ty.
Hiện tại, DP đang
tuyển
Giám Sát Bán Hàng Showroom & Call Center
để hỗ trợ công ty.
Dưới đây là thông tin công việc của vị trí:
Giám sát hoạt động bán hàng tại Showroom:
· Quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh tại showroom, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.
Quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh tại showroom, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.
Theo dõi và đảm bảo việc trưng bày sản phẩm đúng tiêu chuẩn, thu hút khách hàng.
Đào tạo, hỗ trợ và giám sát nhân viên showroom trong việc tư vấn và bán hàng.
Phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất cải tiến để tối ưu hóa doanh thu.
Giám sát Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Call Center):
· Quản lý và giám sát các hoạt động của call center, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
· Theo dõi hiệu suất nhân viên, đảm bảo các chỉ số hoạt động (KPIs) được đáp ứng.
· Xử lý và giám sát giải quyết khiếu nại, yêu cầu của khách hàng qua các kênh điện thoại, email và mạng xã hội.
· Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh hoặc quản lý.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám sát Bán hàng (Sales Supervisor) trong ngành FMCG/Kỹ Thuật. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm:
Kinh nghiệm:
· Phát triển và chăm sóc hệ thống đại lý.
· Quản lý trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.
· Xây dựng và triển khai chính sách giá cho nhà phân phối và đại lý.
Kỹ năng chuyên môn:
· Có năng lực kinh doanh, khả năng xây dựng và phát triển hệ thống đại lý và nhà phân phối.
· Kỹ năng tổ chức, triển khai, giám sát và phát triển đội ngũ kinh doanh hiệu quả.
Phẩm chất cá nhân:
· Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt.
· Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cần thiết.
· Trung thực, cầu tiến, năng động và có ý thức kỷ luật cao.
Kỹ năng công nghệ: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc.
Kỹ năng công nghệ:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ tương đương B trở lên là một lợi thế.
Ngoại ngữ:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi
Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn
· Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần
· Nhiều cơ hội thăng tiến
· Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật
· Du lịch, Team-Building hằng năm
· Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân
Môi trường học hỏi và phát triển:
· Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...
· Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp
· Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao
· Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.
· Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.
Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:
· Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện
· Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ
· Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ
THÔNG TIN CÔNG TY:
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (từ 8h đến 17h30) và sáng Thứ 7 (từ 8h đến 12h)
Thời gian làm việc:
Địa chỉ làm việc: 87 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Địa chỉ
làm việc
:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

