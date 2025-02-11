Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 165 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM, Quận Phú Nhuận

Lập Hồ sơ môi trường:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

- Báo cáo Kế hoạch vận hành thử nghiệm;

- Báo cáo xả thải;

- Báo cáo hoàn thành ĐTM;

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

- Và các công việc khác trong lĩnh vực tư vấn môi trường.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết hồ sơ môi trường cho các dự án cấp Bộ

- Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Không giới hạn

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý môi trường hoặc các ngành khác tương đương. Nắm vững Luật chuyên ngành và các văn bản luật liên quan.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm (trong lãnh vực môi trường, đã làm qua các công việc như đã mô tả trên), ưu tiên các ứng viên đã thực hiện các dự án cấp Bộ

- Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình thuyết phục; Cẩn thận, tỉ mỉ trong soạn thảo văn bản

- Ngoại ngữ: Anh văn

- Vi tính văn phòng

Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thưởng theo đầu việc: từ 12.000.000 đến 35.000.000 đồng (hoặc hơn - tuỳ theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Phụ cấp: tăng ca, chi phí xăng công tác

- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

- Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

- Khám sức khỏe định kỳ

- Chế độ du lịch thường niên

