Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 165 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Lập Hồ sơ môi trường:
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
- Báo cáo Kế hoạch vận hành thử nghiệm;
- Báo cáo xả thải;
- Báo cáo hoàn thành ĐTM;
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
- Và các công việc khác trong lĩnh vực tư vấn môi trường.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết hồ sơ môi trường cho các dự án cấp Bộ

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: Không giới hạn
- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý môi trường hoặc các ngành khác tương đương. Nắm vững Luật chuyên ngành và các văn bản luật liên quan.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm (trong lãnh vực môi trường, đã làm qua các công việc như đã mô tả trên), ưu tiên các ứng viên đã thực hiện các dự án cấp Bộ
- Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình thuyết phục; Cẩn thận, tỉ mỉ trong soạn thảo văn bản
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Vi tính văn phòng

Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thưởng theo đầu việc: từ 12.000.000 đến 35.000.000 đồng (hoặc hơn - tuỳ theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Phụ cấp: tăng ca, chi phí xăng công tác
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn
- Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
- Khám sức khỏe định kỳ
- Chế độ du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà VINALINES, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Lầu 3, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

