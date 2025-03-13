Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 38 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB
- Hồ Chí Minh:
- 160/20 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 38 Triệu
a. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ/Consulting and presenting products/services:
- Tư vấn giải pháp thiết kế nội thất phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.
Advise clients on interior design solutions that meet their needs and budget.
- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng một cách hiệu quả.
Effectively introduce the company’s products and services to potential customers.
b. Phối hợp với chuyên viên thiết kế/Collaborating with designers:
- Hỗ trợ tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi để hiểu rõ yêu cầu của khách hàng.
Assist in organizing meetings to discuss client requirements.
- Truyền đạt thông tin và phối hợp để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng đúng mong muốn.
Communicate client needs to ensure the delivered products/services align with expectations.
c. Phối hợp với quản lý dự án/ Coordinate with project management
Với Mức Lương 12 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi/ Welfare regime:
- Có cơ hội trau dồi khả năng ngoại ngữ và nâng cao kiến thức chuyên môn.
Have the opportunity to improve foreign language skills and enhance professional knowledge.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
