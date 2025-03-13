Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 38 Triệu

a. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ/Consulting and presenting products/services:

- Tư vấn giải pháp thiết kế nội thất phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

Advise clients on interior design solutions that meet their needs and budget.

- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng một cách hiệu quả.

Effectively introduce the company’s products and services to potential customers.

b. Phối hợp với chuyên viên thiết kế/Collaborating with designers:

- Hỗ trợ tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi để hiểu rõ yêu cầu của khách hàng.

Assist in organizing meetings to discuss client requirements.

- Truyền đạt thông tin và phối hợp để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng đúng mong muốn.

Communicate client needs to ensure the delivered products/services align with expectations.

c. Phối hợp với quản lý dự án/ Coordinate with project management