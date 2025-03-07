Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xnk Mỹ Phẩm Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 18 Khúc Thừa Dụ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Theo dõi tình trạng nhập – xuất – tồn của hàng hóa. Theo dõi lịch trình của đơn hàng, lập các biên bản giao – nhận chính xác đối với từng đơn.

- Tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ đại lý, khách hàng, v.v sau đó sẽ gửi các thông tin lên cấp trên để kiểm tra và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

- Tham gia vào việc hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc, cuộc họp, hoạt động của phòng kinh doanh.

- Nắm rõ thông tin của khách hàng, phân loại khách hàng như khách thường, khách VIP, v.v. Để từ đó, bạn đưa ra các chương trình tri ân, chính sách chăm sóc phù hợp.

- Cập nhật số liệu bán hàng và tổng hợp để lập báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trên các nền kinh doanh online, offline

- Hỗ trợ và kết hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

- Các công việc khác theo yêu cầu của BOD.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí NVKD/ Sales hoặc vị trí có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và các phần liên quan khác để hỗ trợ cho công việc

- Kỹ năng tổ chức tốt.

- Khả năng giao tiếp tốt qua điện thoại, email và trực tiếp.

- Có các kỹ năng mềm cần thiết như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm

- Có bằng Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, bán hàng, Marketing và các ngành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Xnk Mỹ Phẩm Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8 triệu(Thử việc 1 tháng 90% Lương)

- Hỗ trợ xăng xe, điện thoại và ăn trưa

- % doanh số bán hàng (Sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

=> Thu nhập không giới hạn: Lương Cứng + % HH doanh số + Thưởng tháng + Thưởng năm.

=> Thu nhập trung bình: Upto 40 Triệu + Thưởng

- Được cung cấp Data: Chăm khách cũ nhập hàng đạt doanh số 3 tỷ/ 1 tháng.

- Đối với KH mới:

Mở được khách hàng mới được doanh số 1 tỷ: Hoa hồng 2% = 20 triệu

Cụ thể :

- Với nhân viên mới có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên được công ty đóng BHXH theo quy định của luật BHXH.

- Hỗ trợ đám hiếu, hỷ, thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau: theo quy định của công ty.

- Thưởng sinh nhật NLĐ, các ngày lễ 8/3, 30/4 và 1/5, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày quốc khách 2/9, Tết trung thu, Tết Dương lịch với nhân sự kí HĐLĐ

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc.

- Được làm việc trong không gian thoáng đãng, đầy đủ trang thiết bị,..

- Môi trường thân thiện, hoà đồng.

Thời gian làm việc: từ 8h00p -17h30p, từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa 1h30p

Địa chỉ làm việc: số 18 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xnk Mỹ Phẩm Quốc Tế

