Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thu nhập từ 12.000.000 - 50.000.000 (bao gồm lương cơ bản + hoa hồng bán hàng) - Được xét điều chỉnh lương hàng năm và theo năng lực. - Thưởng Lễ Tết + lương tháng 13 theo quy định công ty - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành. - Các phúc lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn - Đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

- Chủ động liên hệ với khách hàng để giới thiệu các sản phẩm, chương trình ưu đãi.

- Giới thiệu thông tin về sản phẩm, báo giá sản phẩm, xúc tiến đàm phán, chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.

- Soạn thảo, lưu trữ và theo dõi văn bản theo yêu cầu (hợp đồng, thỏa thuận bán hàng,...)

- Lập và kiểm soát tiến độ thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, dự án kinh doanh được chỉ định.

- Đề xuất hướng xử lý, khắc phục và hỗ trợ Sale bán hàng.

- Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi làm sau Tết

- Có kinh nghiệm bán hàng B2B

- Tiếng Anh lưu loát

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty xuất khẩu thực phẩm (Mỹ, Canada, Úc)

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group

