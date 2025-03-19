Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Công viên Phần mềm Quang Trung, Tòa nhà SBI, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
Nắm rõ định hướng phát triển của công ty
Hiểu rõ sản phẩm công ty
Năng lượng, tích cực, chủ động
Có kế hoạch làm việc
Báo cáo công việc thường xuyên, trao đổi và đề xuất giải pháp
Tìm hiểu và phân tích khách hàng từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho khách hàng
Mở rộng data khách hàng bằng nhiều hình thức
Bán sát KPI công ty và đạt KPI được giao
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng phần mềm hoặc công nghệ thông tin là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, đàm phán và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng.
Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và chịu được áp lực doanh số.
Am hiểu về sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ hoặc sẵn sàng học hỏi để hiểu rõ các sản phẩm của công ty.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), các công cụ phần mềm hỗ trợ Công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12tr - 50tr
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
