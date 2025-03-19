Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công viên Phần mềm Quang Trung, Tòa nhà SBI, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nắm rõ định hướng phát triển của công ty

Hiểu rõ sản phẩm công ty

Năng lượng, tích cực, chủ động

Có kế hoạch làm việc

Báo cáo công việc thường xuyên, trao đổi và đề xuất giải pháp

Tìm hiểu và phân tích khách hàng từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho khách hàng

Mở rộng data khách hàng bằng nhiều hình thức

Bán sát KPI công ty và đạt KPI được giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng phần mềm hoặc công nghệ thông tin là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, đàm phán và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng.

Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và chịu được áp lực doanh số.

Am hiểu về sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ hoặc sẵn sàng học hỏi để hiểu rõ các sản phẩm của công ty.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), các công cụ phần mềm hỗ trợ Công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 12tr - 50tr

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

