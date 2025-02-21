Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUNG:

• Thực hiện các công việc bán hàng và xúc tiến thị trường đối với các sản phẩm được giao, theo mảng thị trường hoặc phạm vi địa lý, đảm bảo đạt các chỉ tiêu doanh số cũng như chỉ tiêu về chuyên môn kinh doanh: phân tích thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng, tư vấn, thuyết trình/demo,…cho khách hàng.

• Độc lập hoặc tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng của cá nhân và toàn nhóm; triển khai kế hoạch bán hàng và xúc tiến thị trường theo phân công.

• Thực hiện các công việc về chuyên môn bán hàng và kinh doanh liên quan: chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ chào giá/dự thầu và các vấn đề liên quan tới sản phẩm, giải pháp cho khách hàng,…; báo cáo thị trường và khách hàng, tham gia hoặc hỗ trợ soạn thảo hợp đồng,…

• Theo dõi giám sát quá trình thực hiện dự án/hợp đồng phụ trách cho tới khi hoàn thành. Làm việc trong các dự án sau:

1.1. Dự án 1

• Giới thiệu và bán các sản phẩm do công ty phát triển trong lĩnh vực An ninh Quốc phòng: thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang, hệ thống phá sóng, phát hiện và áp chế máy bay không người lái,… và phần mềm trong lĩnh lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm giám sát an ninh,…

1.2. Dự án 2

• Giới thiệu và bán các sản phẩm phần mềm do công ty phát triển: phần mềm lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm giám sát an ninh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói, phần mềm phân tích điều tra chứng cứ điện tử số …