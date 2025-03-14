Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Châu Thị Hóa, phường 4, Quận 8, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về hóa chất , môi trường vi sinh Chromagar, Máy realtime MIC (BMS), máy trộn mẫu MYRA ,hóa chất sinh học phân tử BIO PCR, các chương trình thử nghiệm thành thạo ,Vật tư phòng thí nghiệm ….

• Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.

• Xây dựng và quản lý các dự án.

• Lập kế hoạch công tác theo tuần/tháng/quý/năm. Thực hiện công việc theo kế hoạch được duyệt;

• Tư vấn giới thiệu sản phẩm và cung cấp các giải pháp cho khách hàng

• Thông tin chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học. (Chuyên ngành Sinh ,Sinh học phân tử,vi sinh )

• Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 2 năm (Chưa có kinh nghiệm lương thỏa thuận)

• Tuổi từ 25 trở lên.

• Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế .

• Yêu cầu có kỹ năng giao tiếp, bán hàng tốt, sẽ được đào tạo thêm .

• Tiếng anh giao tiếp cơ bản ,đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên nghành, thành thạo tin học văn phòng.

