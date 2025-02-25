Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Phát triển kinh doanh kênh Bệnh viện trong lĩnh vực Vật tư tiêu hao và Thiết bị y tế.

• Quản lý, phát triển vùng kinh doanh đã được giao.

• Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm phụ trách tới các khách hàng là bệnh viện, phòng khám hoặc đại lý cung cấp trong địa bàn được phân công.

• Theo dõi hoạt động đấu thầu, dự án của các bệnh viện, sở y tế….

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty.

• Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách theo thời gian quy định của Công ty.

• Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao.

• Báo cáo tình hình kinh doanh, tiếp xúc khách hàng cho cấp trên trực tiếp.

• Lên kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng, năm.

• Thu thập thông tin thị trường để thực hiện phân tích đánh giá liên quan đến giá bán theo định kỳ tuần/ tháng.

• Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.