Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao
- Hà Nội: Tầng 12, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phát triển kinh doanh kênh Bệnh viện trong lĩnh vực Vật tư tiêu hao và Thiết bị y tế.
• Quản lý, phát triển vùng kinh doanh đã được giao.
• Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm phụ trách tới các khách hàng là bệnh viện, phòng khám hoặc đại lý cung cấp trong địa bàn được phân công.
• Theo dõi hoạt động đấu thầu, dự án của các bệnh viện, sở y tế….
• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty.
• Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách theo thời gian quy định của Công ty.
• Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao.
• Báo cáo tình hình kinh doanh, tiếp xúc khách hàng cho cấp trên trực tiếp.
• Lên kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng, năm.
• Thu thập thông tin thị trường để thực hiện phân tích đánh giá liên quan đến giá bán theo định kỳ tuần/ tháng.
• Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI