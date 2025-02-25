Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phát triển kinh doanh kênh Bệnh viện trong lĩnh vực Vật tư tiêu hao và Thiết bị y tế.
• Quản lý, phát triển vùng kinh doanh đã được giao.
• Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm phụ trách tới các khách hàng là bệnh viện, phòng khám hoặc đại lý cung cấp trong địa bàn được phân công.
• Theo dõi hoạt động đấu thầu, dự án của các bệnh viện, sở y tế….
• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty.
• Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách theo thời gian quy định của Công ty.
• Tiếp nhận chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp giao phó và hoàn thành doanh số được giao.
• Báo cáo tình hình kinh doanh, tiếp xúc khách hàng cho cấp trên trực tiếp.
• Lên kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng, năm.
• Thu thập thông tin thị trường để thực hiện phân tích đánh giá liên quan đến giá bán theo định kỳ tuần/ tháng.
• Chi tiết sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành công nghệ sinh học; y dược, kinh tế, điện tử y sinh, điện tử viễn thông…

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12 Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

