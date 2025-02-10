Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm.

- Cập nhật dữ liệu bán hàng, báo cáo doanh số tuần/tháng/quý/năm, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số bán hàng;

- Nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

- Duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại, thúc đẩy và mở rộng thị trường.

- Làm báo giá, cấu hình và theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ thầu;

- Thực hiện hợp đồng, hỗ trợ bộ phận kế toán đôn đốc thu hồi công nợ.

- Tư vấn, tiếp nhận các câu hỏi của khách về nhóm sản phẩm công ty phân phối.

- Xây dựng, đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.