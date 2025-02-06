Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 13 Triệu

Mức lương 13 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Liên hệ nhà cung cấp, công ty mẹ hỏi giá

- Báo giá cho khách, nhận phản hồi khách hàng, lên đơn hàng

- Theo dõi tiến độ các đơn hàng và thời gian giao hàng.

- Hỗ trợ khiếu nại của khách hàng.

- Báo cáo trực tiếp người cho Nhật.

Với Mức Lương 13 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 26~31 tuổi, nhanh nhẹn, hòa đồng, trung thực.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có thể giao tiếp tiếng Nhật (N3 hoặc tương đương, không bắt buộc bằng cấp)

- Có thể sử dụng tiếng Anh đơn giản (chủ yếu viết mail đơn giản)

- 1, 2 năm kinh nghiệm đi làm. Có kinh nghiệm làm việc cho công ty Nhật là lợi thế (không bắt buộc cùng ngành nghề)

- Mong muốn làm việc lâu dài.

- Ưu tiên các bạn ở gần, thời gian đi làm trong vòng 30 phút.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 13,000,000 VND (Gross)

- Thời gian làm việc：Thứ 2 - Thứ 6: 8:00-17:00

- Thử việc 2 tháng 85 % lương

- Đóng BHXH theo quy định (Mức cơ bản)

- Cơ hội nâng cao tiếng Nhật vì sẽ làm việc trực tiếp với người Nhật

- Khám sức khỏe, du lịch Công ty hàng năm, thưởng tháng 13.

- Môi trường làm việc năng động thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

