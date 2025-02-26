Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Công việc dùng máy móc ( các công cụ, phần mềm) bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và nối ghép những mảnh khác nhau
Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Tập đoàn.
Quay/ dựng video theo yêu cầu.
Đáp ứng đúng deadlinetheo kế hoạch,yêu cầu củaCông ty.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất01 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim (ưu tiên có KN trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ, Spa, phòng khám)
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Biết sử dụng phần mềm Ediusvà một số phần mềm hỗ trợ khác.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe+ Lương KPI + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3, số 415, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

