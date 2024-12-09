Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
- Thực hiện kế hoạch bán hàng theo tuyến hàng tuần của khu vực mình quản lý
- Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.
- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Giám sát bán hàng hoặc quản lý Bán hàng Khu vực
- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ, quản lý công nợ .
- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra.
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc theo nhóm.
- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc theo nhóm.
- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập Gross 13.000.000 - 14.000.000 VND (Full incentive)
- Đầy đủ chính sách phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7, 14 ngày phép/năm, lương thưởng tháng 13,...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được tham gia các khóa training về kỹ năng, nghiệp vụ
- Đầy đủ chính sách phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7, 14 ngày phép/năm, lương thưởng tháng 13,...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được tham gia các khóa training về kỹ năng, nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI