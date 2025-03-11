Tuyển Nhân viên kinh doanh SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 93 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Gọi điện tư vấn dịch vụ và đặt lịch hẹn khách hàng theo database từ phòng Marketing (Data thực, Khách hàng có nhu cầu, tỷ lệ đặt hẹn cao). Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mới về nha khoa.

- Tư vấn online qua Fanpage/Zalo/Viber Trực hotline, Facebook theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

- Báo cáo hiệu quả cuộc gọi và khách hàng mỗi ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng, tư vấn thuyết phục, chăm chỉ, hoạt ngôn, giao tiếp tốt.

- Thời gian làm việc từ 8h00-17h; Có thể làm việc tuần nghỉ 1 ngày.

- Kỹ năng tin học văn phòng, excel.

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản.

- Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và kỉ luật tốt.

Tại SCI Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13 - 15 triệu theo năng lực (Bao gồm lương CB + Lương hiệu suất).

- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm, 12 ngày phép/năm

- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin