Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần An Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Liên hệ, làm việc với khách hàng tiềm năng do cấp trên cung cấp.

Trực tiếp gặp gỡ tìm kiếm khách hàng/chủ đầu tư có nhu cầu bảo trì/lắp đặt hệ thống PCCC, hệ thống Camera quan sát, âm thanh công cộng, chống sét,hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước

Tư vấn và giới thiệu giải pháp PCCC phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

Đề xuất giải pháp hiệu quả để tối ưu cho Hệ thống.

Phối hợp với kỹ thuật khảo sát dự án/công trình để đưa ra khối lượng cho bộ phận dự toán làm báo giá.

Trực tiếp làm việc với khách hàng/chủ đầu tư về thông tin hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán, đôn đốc công nợ của Khách hàng mình quản lý.

Báo cáo công việc tuần/tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu cho cấp trên quản lý

Phối hợp chặt chẽ với phòng ban để hoàn thành công việc theo tiến độ được giao.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, Xây dựng, Điện, ngôn ngữ anh.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Chủ đầu tư, Tổng thầu… lĩnh vực xây dựng

Khả năng giao tiếp tự tin, đàm phán thuyết phục

Kỹ năng thống kê, lập báo cáo

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng giao tiếng bằng tiếng anh phục vụ cho công việc

Chấp nhận đi công tác

Nộp CV tiếng anh

Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức.

Cơ hội đào tạo - phát triển năng lực bản thân;

Tham gia BHXH sau khi ký HĐLĐ (đóng BHXH gần full lương)

Nghỉ Lễ/Tết hưởng nguyên lương theo Luật lao động

Phụ cấp công tác phí khi đi công tác (theo quy chế của Cty)

Phép năm 12 ngày một năm theo quy định của Luật lao động hiện hành

Gia nhập công đoàn và hưởng chế độ từ công đoàn (ốm đau, hiếu, hỉ, 20/10, 8/3, Lễ/Tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin