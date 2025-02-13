Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà
- Hồ Chí Minh:
- 109 Đặng Dung, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Trực tiếp bán hàng, tiếp thị
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn cho khách mua hàng đúng nhu cầu
30 khách hàng mới mỗi tháng
Lên đơn hàng và hợp đồng cho từng khách hàng
Giải quyết nhanh chóng và kịp thời các yêu cầu của khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, chương trình khuyến mãi các sản phẩm (hàng ngày, tuần, tháng)
Chịu sự phân công và bố trí công việc trực tiếp từ Trưởng phòng
Hoàn thành doanh số kế hoạch tháng, quý, năm do Trưởng phòng đề ra theo định hướng chung của công ty
Tuân thủ các quy định phòng ban công ty
Công việc khác
Lập hồ sơ danh sách khách hàng
Lưu trữ hồ sơ kinh doanh
Thực hiện các dự án thầu (nếu có)
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn : Cao Đẳng trở lên
Ngoại ngữ : Anh văn bằng A trở lên
Vi tính : Word, Excel, Power point, Outlook
Có phương tiện đi lại
Cẩn thận, trung thực
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ của Nhà nước .
Thời gian làm việc: 1 ngày/ 8 tiếng, 1 tuần/ 44 tiếng
Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty về tỷ lệ trích hoa hồng doanh số như sau: Tỷ lệ trích thưởng được trả vào lương và các chính sách khuyến khích do công ty quy định tại từng thời điểm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: trích nộp căn cứ vào lương cơ bản và phụ cấp chức vụ của người lao động. Tỷ lệ trích nộp căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI