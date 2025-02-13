Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 109 Đặng Dung, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Trực tiếp bán hàng, tiếp thị

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn cho khách mua hàng đúng nhu cầu

30 khách hàng mới mỗi tháng

Lên đơn hàng và hợp đồng cho từng khách hàng

Giải quyết nhanh chóng và kịp thời các yêu cầu của khách hàng

Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, chương trình khuyến mãi các sản phẩm (hàng ngày, tuần, tháng)

Chịu sự phân công và bố trí công việc trực tiếp từ Trưởng phòng

Hoàn thành doanh số kế hoạch tháng, quý, năm do Trưởng phòng đề ra theo định hướng chung của công ty

Tuân thủ các quy định phòng ban công ty

Công việc khác

Lập hồ sơ danh sách khách hàng

Lưu trữ hồ sơ kinh doanh

Thực hiện các dự án thầu (nếu có)

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ

Trình độ học vấn : Cao Đẳng trở lên

Ngoại ngữ : Anh văn bằng A trở lên

Vi tính : Word, Excel, Power point, Outlook

Có phương tiện đi lại

Cẩn thận, trung thực

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cơ bản + hoa hồng => thu nhập từ 13-15 triệu (hoặc cao hơn theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ của Nhà nước .

Thời gian làm việc: 1 ngày/ 8 tiếng, 1 tuần/ 44 tiếng

Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty về tỷ lệ trích hoa hồng doanh số như sau: Tỷ lệ trích thưởng được trả vào lương và các chính sách khuyến khích do công ty quy định tại từng thời điểm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: trích nộp căn cứ vào lương cơ bản và phụ cấp chức vụ của người lao động. Tỷ lệ trích nộp căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.