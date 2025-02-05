Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Chúng tôi sở hữu thương hiệu Vinaquick - Thành lập năm 2007 tại California - Tuyển dụng Nhân Viên Bán Hàng với nội dung công việc chi tiết như sau:

• Tư vấn khách hàng cách sử dụng, tính năng, ưu điểm của các sản phẩm.

• Bán hàng và phát triển doanh số theo KPI hàng tháng ( khách hàng đã có sẵn trong hệ thống) với các mặt hàng mẹ và bé cao cấp tại cửa hàng và thông qua fanpage/zalo

• Chăm sóc - Quản lý khách hàng: hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc về thông tin sản phẩm sau khi khách đã mua.

• Dọn dẹp gọn gàng, sạch cửa hàng.

• Refill các kệ hàng.

• Tổng kết cuối ca và bàn giao ca.

• Soạn giao các đơn hàng gấp khi bộ phận kho vắng mặt.

• Tham gia quản lý và sắp xếp hàng hóa.

• Kiểm hàng trên kệ xuất bán atrực tiếp 1 tuần/lần. Chịu trách nhiệm về việc thất thoát hàng hoá ở trên kệ.

CHECKLIST CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM HÀNG NGÀY/ TUẦN CỦA NHÂN VIÊN SALE

• Đầu ca kiểm tra các kệ và refill hàng thiếu.

• Dọn gọn gàng khu vực trưng bày và bán hàng.

• Kiểm số lượng hàng hoá trên kệ hàng tuần và báo cáo lại ngay nếu có chênh lệch.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong ngành mẹ và bé, customer service hoặc dịch vụ

• Kỹ năng xử lý công việc Admin, Văn phòng

• Có khả năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng

• Có khả năng học hỏi nhanh và cầu tiến trong công việc

• Tư duy xử lý tình huống, chủ động và chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Vy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 triệu VND - 16 triệu VND

Lương cứng: Trên 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thử việc 1 tháng với mức lương bằng 85% lương cứng

Hoa hồng + Thưởng:

1% doanh số sau hoàn tiền đơn hàng (refund). Hàng tháng sẽ có phần thưởng nếu doanh thu vượt KPI.

Nghỉ lễ có lương theo quy định hoặc đi làm ngày lễ hưởng lương x hệ số lương theo quy định

Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước sau 4 tháng làm việc

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

Thời gian làm việc

Làm việc 6 ngày/ tuần, mỗi ngày làm 1 ca

• Ca 1: 09:00 - 17:00

• Ca 2: 12:30 - 20:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Vy

