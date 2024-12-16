Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 17

- 19

- 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1/ Mảng Farm dụng cụ
Tổng hợp và xử lý những phản hồi của NVKD/ khách hàng;
Quản lý, soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như: hợp đồng, báo giá, thư chào hàng, đề nghị xuất...
Theo dõi quá trình báo giá, lên PO, ký kết hợp đồng,... đến việc hoàn thành hồ sơ và nhận thanh toán từ khách hàng;
Cung cấp các chứng từ thanh toán hoặc các chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh cho khách hàng;
Theo dõi hạn thanh toán và đôn đốc NVKD thu hồi công nợ;
Cập nhật tiến độ thanh toán của khách hàng, báo cáo số liệu cho bộ phận tài chính kế toán theo dõi xuất hoá đơn (nếu có);
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tuần, tháng, quý và năm cho trưởng bộ phận/ giám đốc kinh doanh;
2/ Mảng phụ tùng – BHBT + CSKH
Công việc tương tự mảng 1
3/ Mảng Farm – Gà
Hỗ trợ NVKD soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như: hợp đồng, báo giá,...
Và một số công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận/ giám đốc kinh doanh;

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng anh (Viết được mail + Hợp đồng song ngữ; giao tiếp cơ bản)
Kỹ năng soạn thảo văn bản;
Kỹ năng trình bày văn bản;
Khả năng nắm bắt, tổng hợp và xử lý thông tin;
Kỹ năng viết báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13 + thưởng tết (Tuỳ tình hình kinh doanh)
Phụ cấp giữ xe;
Thời gian: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 – Thứ 6; Thứ 7 làm việc cách tuần)
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT,.. đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức;
Chế độ sinh nhật, ốm đau, kết hôn, ...
Thưởng các ngày lễ;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

