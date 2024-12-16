Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

1/ Mảng Farm dụng cụ

Tổng hợp và xử lý những phản hồi của NVKD/ khách hàng;

Quản lý, soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như: hợp đồng, báo giá, thư chào hàng, đề nghị xuất...

Theo dõi quá trình báo giá, lên PO, ký kết hợp đồng,... đến việc hoàn thành hồ sơ và nhận thanh toán từ khách hàng;

Cung cấp các chứng từ thanh toán hoặc các chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh cho khách hàng;

Theo dõi hạn thanh toán và đôn đốc NVKD thu hồi công nợ;

Cập nhật tiến độ thanh toán của khách hàng, báo cáo số liệu cho bộ phận tài chính kế toán theo dõi xuất hoá đơn (nếu có);

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tuần, tháng, quý và năm cho trưởng bộ phận/ giám đốc kinh doanh;

2/ Mảng phụ tùng – BHBT + CSKH

Công việc tương tự mảng 1

3/ Mảng Farm – Gà

Hỗ trợ NVKD soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như: hợp đồng, báo giá,...

Và một số công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận/ giám đốc kinh doanh;