Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Thăm hỏi khách hàng và hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng

Thăm hỏi khách hàng và hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Giao tiếp hàng ngày với khách hàng để đặt hàng, dự báo và phản hồi

- Xử lý sự không hài lòng và khiếu nại của khách hàng

- Hỗ trợ phòng kinh doanh phát triển khách hàng hoặc ngành nghề mới

- Quản lý công việc thường ngày của văn phòng và các vấn đề sao lưu

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất một năm làm việc văn phòng

·

t nhất một

· Thành thạo phần mềm văn phòng

Thành thạo phần mềm văn phòng

· Giao tiếp tiếng trung HSK5

Giao tiếp tiếng trung HSK

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Du lịch định kỳ

Du lịch

Tiền thưởng khuyến khích

Chăm sóc sức khỏe

Chương trình đào tạo

Review lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin