Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
- Hồ Chí Minh:
- 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
- Thăm hỏi khách hàng và hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng
Thăm hỏi khách hàng và hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Giao tiếp hàng ngày với khách hàng để đặt hàng, dự báo và phản hồi
- Xử lý sự không hài lòng và khiếu nại của khách hàng
- Hỗ trợ phòng kinh doanh phát triển khách hàng hoặc ngành nghề mới
- Quản lý công việc thường ngày của văn phòng và các vấn đề sao lưu
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
·
t nhất một
· Thành thạo phần mềm văn phòng
Thành thạo phần mềm văn phòng
· Giao tiếp tiếng trung HSK5
Giao tiếp tiếng trung HSK
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch định kỳ
Du lịch
Tiền thưởng khuyến khích
Chăm sóc sức khỏe
Chương trình đào tạo
Review lương định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI