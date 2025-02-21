Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 đường 53A, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Phát triển và quản lý kênh: Mở rộng, quản lý và duy trì các kênh hợp tác kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định.

Nghiên cứu và phân tích thị trường: Phân tích xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược mở rộng kênh hiệu quả.

Đàm phán và thực hiện hợp tác: Lựa chọn đối tác phù hợp, đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi triển khai hợp tác.

Đạt được mục tiêu kinh doanh: Xây dựng chiến lược bán hàng qua kênh hợp tác, thúc đẩy đối tác hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi kênh.

Phối hợp liên phòng ban: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Sản phẩm và Vận hành để tối ưu hóa mô hình kênh và nâng cao hiệu quả quảng bá.

Phân tích và tối ưu hóa dữ liệu: Theo dõi số liệu hợp tác, phân tích hiệu suất kênh định kỳ và đề xuất phương án tối ưu hóa.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị.

Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, quản lý kênh hoặc BD (Business Development), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thành công trong việc mở rộng kênh hợp tác.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, am hiểu về tiếp thị, mô hình hợp tác kinh doanh và có khả năng phân tích dữ liệu.

Kinh nghiệm ngành: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm BD trong các lĩnh vực Internet, Thương mại điện tử, Quảng cáo, Game hoặc Công nghệ.

Khả năng thực thi: Tư duy định hướng theo mục tiêu, có thể chủ động triển khai dự án và chịu được áp lực công việc.

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung, ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13,000,000 - 17,000,0000 VNĐ + Phụ cấp khác

BHXH theo quy định + Tháng 13

Thời gian làm việc: 12h - 21h (8 giờ/ngày), nghỉ giữa giờ 1 tiếng, thứ Hai đến thứ Bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

