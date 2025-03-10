Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 197 - 199 Lý Chính Thắng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tiếp cận, mở rộng khách hàng mới (Phòng khám Da liễu, Spa, TMV, các shop mỹ phẩm, các đại lý bản sỉ mỹ phẩm...) và nâng cao doanh số khách hàng hiện tại để đảm bảo chỉ tiêu doanh số; và doanh số cho từng nhãn hàng theo tháng, quý, năm;

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, phản hồi của Đại lý và khách hàng về sản phẩm để báo cáo về Công ty;

Đề xuất các chương trình hỗ trợ Đại lý phù hợp nhằm tăng doanh thu và năng suất bán hàng;

Báo cáo doanh số hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp;

Tham gia các hoạt động Marketing (Sự kiện, hội thảo) nhằm xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng mới;

Các công việc khác được giao bởi Quản lý trực tiếp.

Kinh nghiệm sale online tối thiểu 6 tháng, ưu tiên đã có KN Sales ngành Dược mỹ phẩm, Mỹ phẩm cao cấp, Thiết bị thẩm mỹ, Trình dược viên...

Kỹ năng tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng;

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt;

Sẵn sàng đi công tác (2-5 ngày) theo yêu cầu công việc;

Yêu thích ngành làm đẹp, thẩm mỹ. Ưu tiên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình 13,000,000- 18,000,000, tùy năng lực bao gồm lương cơ bản ( 9,000,000-10,000,000đ/tháng)+ Hoa hồng doanh số hấp dẫn

Phụ cấp: Cơm trưa, gửi xe, điện thoại, laptop, công tác phí ...;

Phúc lợi khác Đồng phục, teambuilding, YEP, quà sinh nhật...

Thưởng ngày, thưởng tháng, thưởng năm;

Có cơ hội sử dụng mỹ phẩm cũng như những dịch vụ Spa - Thẩm mỹ với ưu đãi cực lớn của Công ty;

Cơ hội trở thành Team Leader - Manager nếu chứng minh được năng lực trong vòng 6 tháng;

Thử việc 2 tháng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.

