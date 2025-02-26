Tuyển Nhân viên kinh doanh Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 93

- 95 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Tư vấn dịch vụ qua các kênh: Call, Facebook, livechat, zalo... về các dịch vụ thẩm mỹ, nha khoa thuộc hệ thống Tập đoàn.
- Khai thác & tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ;Data được cung cấp sẵn, tỷ lệ khách có nhu cầu làm dịch vụ cao.
- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng; Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ.
- Thời gian làm việc: Có thể làm việc theo ca.
-Làm việc tại Văn phòng chính của Tập đoàntại số 93- 95 Bạch Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội (Thương hiệu thẩm mỹ Kangnam).

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ/LGBT (Từ 20-35 tuổi); Nhẹ nhàng, Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
- Ứng viên tốt nghiệp từ THPT trở lên; Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo về quy trình nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo vi tính; Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh.
- Ưu tiên có thể làm việc theo ca.

Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13 - 18 triệu (Bao gồm lương cơ bản+ lương chỉ tiêu) + Phụ cấp cơm trưa 40k/ ngày.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Ngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, du lịch, nghỉ mát...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được xét điều chỉnh thu nhập hàng năm hấp dẫn
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

