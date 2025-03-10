Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ SEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Liên hệ với các bên cung cấp triển khai và chiến dịch quảng cáo

Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai các kênh Digital Marketing

Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Nhận kế hoạch Marketingtừ cấp trên, trực tiếp triển khai, theo dõi và báo kết quả chiến dịch quảng cáo với cấp trên.

Xây dựng ý tưởng cho hoạt động quảng cáo, truyền thông

Sáng tạo nội dung cho website, blog, mạng xã hội, diễn đàn, sự kiện

Yêu Cầu Công Việc

+Tôn trọng deadline, trung thực, nhanh nhẹn, có laptop cá nhân

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sáng tạo nội dung,..

+ Nắm vững chuyên môn lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo

+ Biết lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, thành thạo phân tích dữ liệu, làm báo cáo

+ Sử dụng thành thạo các công cụ tiếp thị và quảng cáo (Photoshop, AI, email, Seo, Ads Facebook...)

+ Có khả năng làm việc nhóm

+ Tiếng Anh thành thạo

+ Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chạy Ads đa nền tảng, thành thạo Tool và AI là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên – Leader – Quản lý cấp trung – Quản lý cấp cao

Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp, được phát huy tối đa năng lực của bản thân, môi trường đặt yếu tố con người lên hàng đầu

Được ký hợp đồng lao động chính thức

Hưởng lương theo năng lực kèm thưởng hiệu suất công việc hàng tháng

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, hưởng các chế độ khen thưởng nhân dịp lễ, Tết, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ SEN

