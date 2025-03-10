Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tiệm sách Những vì sao làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 33BT2 Vinaconex3 Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Phụ trách việc bán hàng 1 trong các các ngành hàng của công ty đang kinh doanh:

Sản phẩm Sách

FMCG (Thực phẩm, hoa quả, đồ gia dụng) và các ngành hàng khác ngoài sách.

- Công ty sẽ sắp xếp công việc theo mong muốn và kinh nghiệm của ứng viên.

- Chốt đơn và trả lời khách hàng

- Viết bài giới thiệu sản phẩm và bài đăng truyền cảm hứng để đăng lên kênh bán

- Chụp ảnh và quay video sản phẩm để đăng lên kênh

- Phối hợp với quản lý để tìm kiếm sản phẩm chất lượng tốt và đưa vào kênh bán.

- Tham gia vào việc xây dựng ý tưởng truyền thông, quảng bá thương hiệu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học

- Thích công việc kinh doanh

- Biết chụp ảnh, quay video sản phẩm

- Biết marketing và digital marketing là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Tiệm sách Những vì sao Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 13 đến 20 triệu/tháng - Tùy thuộc vào năng lực của bạn, hoặc cao hơn, nếu bạn chứng minh được năng lực của mình.

- Thưởng tháng: Tùy thuộc vào hiệu quả công việc. Nếu hiệu quả tốt, bạn sẽ nhận được mức thưởng tương xứng. Tiệm có các công cụ phân tích đánh giá hiệu quả công việc minh bạch rõ ràng.

- Bạn được tham gia Bhxh, Bhyt khi ký hợp đồng chính thức và các phúc lợi xã hội khác theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thưởng lễ tết và tháng lương thứ 13: Tùy vào kế quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe

- Mỗi năm có 1 kỳ nghỉ ngắn hạn cùng team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tiệm sách Những vì sao

