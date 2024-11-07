Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Xây dựng: Nhà thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Thiết kế nội thất...

Tư vấn và cung cấp các giải pháp cho khách hàng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho bộ phận, chịu trách nhiệm với chỉ tiêu được giao. Tổ chức thực hiện việc kinh doanh nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.

Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.

Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới.

Theo dõi và hỗ trợ quá trình thực hiện hồ sơ thầu.

Trực tiếp gặp gỡ, present và tư vấn cho khách hàng đối với các dự án trọng điểm.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác liên quan

Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng với Khách hàng

Khả năng Giao tiếp tiếng Anh

Biết tiếng Trung là một lợi thế

Phúc lợi

Mức lương: thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm)

Tiền thưởng hàng năm.

Đóng BHYT, BHXH, BHTN và Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chuẩn Quốc tế.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch công ty hàng năm, du lịch trong và ngoài nước.

Mức lương cạnh tranh cao, bao gồm các phúc lợi về phí đi lại, trợ cấp điện thoại và lương tháng 13.

Sử dụng taxi đi gặp Khách hàng.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Du lịch nước ngoài

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

