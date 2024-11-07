Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Mô tả Công việc
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Xây dựng: Nhà thầu, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Thiết kế nội thất...
Tư vấn và cung cấp các giải pháp cho khách hàng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho bộ phận, chịu trách nhiệm với chỉ tiêu được giao. Tổ chức thực hiện việc kinh doanh nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.
Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới.
Theo dõi và hỗ trợ quá trình thực hiện hồ sơ thầu.
Trực tiếp gặp gỡ, present và tư vấn cho khách hàng đối với các dự án trọng điểm.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác liên quan
Có kiến thức về lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.
Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng với Khách hàng
Khả năng Giao tiếp tiếng Anh
Biết tiếng Trung là một lợi thế
Phúc lợi
Mức lương: thỏa thuận (tùy theo kinh nghiệm)
Tiền thưởng hàng năm.
Đóng BHYT, BHXH, BHTN và Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chuẩn Quốc tế.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch công ty hàng năm, du lịch trong và ngoài nước.
Mức lương cạnh tranh cao, bao gồm các phúc lợi về phí đi lại, trợ cấp điện thoại và lương tháng 13.
Sử dụng taxi đi gặp Khách hàng.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Sản Phẩm Công Nghiệp Quốc Tế

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 8, Block D1, tòa nhà Cantavil Premier, P. An Phú, Q2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

