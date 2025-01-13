Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 03, tòa nhà PLS, 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 làm việc cách tuần
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phụ trách phát triển kênh KA/CVS, xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt, nắm bắt được nhu cầu khách hàng và hoàn thành nhiệm vụ bán hàng một cách hiệu quả, linh hoạt.
Quản lý chi phí kênh, lập kế hoạch khuyến mãi, trưng bày và giám sát thực hiện.
Quy chuẩn hóa các điều khoản hợp tác và chính sách về giá kênh, thực hiện đàm phán hợp đồng hàng năm.
Thăm trụ sở kênh và các cửa hàng chính, xem xét công việc, nắm bắt thị trường và sự thay đổi nhu cầu khách hàng, tìm kiếm cơ hội phát triển.
Tham gia khảo sát thị trường, cung cấp thông tin về đối thủ cạnh tranh, thường xuyên hoặc định kỳ đưa ra các ý kiến xây dựng để quyết định chiến lược tiếp thị và phản hồi kịp thời tình hình phát triển thị trường.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh FMCG hoặc làm việc trong hệ thống siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi.
Có từ 2 -3 năm kinh nghiệm làm việc, xử lý công việc trong hệ thống KA/CVS trên toàn quốc, ưu tiên người có kiến thức về quy trình, các bước làm việc trong hệ thống siêu thị.
Khả năng giao tiếp, trao đổi tốt với các bộ phận như thu mua, đặt hàng, kho DC của KA/CVS.
Có trách nhiệm cao, thích ứng được với đặc thù thời gian ngành bán hàng.
Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo, tổng kết công việc và hoạt động theo từng giai đoạn.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 20.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + Hoa hồng+ lương tháng 13.
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.
Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, Toà nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 07, Tp. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

