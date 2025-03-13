Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH META CORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 67 Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

- Bán hàng & Marketing.

- Tìm kiếm và quản lý khách hàng (bệnh viện và bác sĩ nhãn khoa).

- Tư vấn và hỗ trợ các phòng khám, bệnh viện mắt trong quá trình kỹ thuật viên lắp sản phẩm của công ty.

- Lập kế hoạch kinh doanh quý/ năm, quản lý hiệu quả bán hàng hàng tháng.

-Có kinh nghiệm bán kính áp tròng Ortho-K

- Có khả năng giao tiếp tốt, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

- Ưu tiên nữ độ tuổi 222-45.

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận kỹ thuật viên khúc xạ do sở y tế hoặc Bệnh viện Mắt cấp (nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH META CORE Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm được deal lương theo năng lực.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và quy định Công ty.

- Có 12 ngày phép/năm.

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng tùy theo hiệu quả hoạt động của công ty.

- Thưởng nóng theo hiệu quả kinh doanh.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

- Không áp doanh số, không chạy KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH META CORE

