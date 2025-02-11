Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 63 Thái Hà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

- Tiếp nhận data từ Marketing để tư vấn, Giải đáp các thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, chương trình khuyến mãi: Laptop, PC, Suface, Máy ảnh, dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện...cho khách hàng tại cửa hàng hoặc do MKT đưa data về

- Tìm kiếm khách hàng qua các trang fanpage, group, zalo, rao vặt.... khi có thời gian rảnh

- Liên hệ, chăm sóc khách hàng sau bán hàng để đảm bảo sự hài lòng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tham gia các hoạt động quảng bá, khuyến mãi, chương trình khách hàng thân thiết. Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ

- Đề xuất các phương án cải thiện hoạt động bán hàng và trải nghiệm khách hàng.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động và hình ảnh chuyên nghiệp tại cửa hàng

- Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, tư vấn bán hàng

- Có khát vọng, không ngại khó, không ngại khổ, thích chinh phục thử thách.

- Đam mê kinh doanh, yêu thích công nghệ

- Chủ động trong công việc, tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Trách nhiệm, nghiêm túc, cẩn thận

Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB + PC + HH doanh thu + thưởng hiệu quả công việc + ..... (thu nhập Từ 13 - 25tr/tháng). Thưởng hiệu suất công việc, thưởng doanh số, thưởng hiệu suất của năm....

- Các đãi ngộ khác: Đóng BH sau thử việc, Thưởng lễ tết, sinh nhật hiếu hỉ, Phép năm, LT13, Du lịch,...

- Không đi thị trường, luôn Update CTKM và bổ sung data nóng

- Thiết bị hỗ trợ: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm và các vật dụng khác theo nhiệm vụ/chức năng

- Được học và làm việc tại môi trường công nghệ, giúp bạn luôn Update và hoàn thiện bản thân.

- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn

- Được đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LPL Việt Nam (Viettech88)

